Julio César Chávez Jr. genera preocupación en los fanáticos por las fuertes acusaciones que hizo contra su padre después de salir del anexo.

Cabe recordar, que Julio César Chávez Jr. fue ingresado a un centro de rehabilitación por un problema de adicciones, sin embargo salió hace un par de semanas pero ya volvió a estar en el centro de la polémica.

Y es que, a través de sus redes sociales aseguró que gente manipulaba a su padre con el único fin de que lo volvieran a anexar y sacarle dinero.

“Lo que pasa es que me encontré un papel donde me quieren volver a meter al anexo porque ya se acoplaron aquí en México, porque hay dinero, porque ya van a terminar el edificio, porque les conviene. A ellos no les importa mi carrera, que siga ganando, como ya tengo millones ellos con eso están conformes de repartírselo”, dijo.

Julio César Chávez Jr. y las críticas en su contra

Luego de sus declaraciones, Julio César Chávez Jr fue blanco de críticas, pero más que eso, hay varios comentarios pidiendo que le brinden ayuda pues su salud mental no está en las mejores condiciones

“Para el adicto todos están mal, todos están en su contra, todos lo quieren perjudicar este muchacho necesita ayuda”, escribió un usuario.

Mientras que otros, cuestionaron la presencia de su familia e incuso la de su madre en situaciones delicadas como esta.

“Muchos dicen que dónde está la Nicole y el papá ayudándolo ? El Jr tiene Mamá? Pregunto porque uno como madre está presente más en estas situaciones”, se lee en redes.

Julio César Chávez Jr. y sus problemas con las adicciones

Julio César Chávez Jr. ha tenido problemas con adicciones desde hace varios años y es por eso, que su padre intentó ayudarlo. Pero después de 2 semanas al parecer las cosas siguen mal.

“¿Qué tan mal puedo estar en dos semanas? Estoy super bien. Ya me empezaron a presionar, a decir cosas, porque saben que bajo esa presión empiezo a cagarla”, agregó.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok