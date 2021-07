Luego de participar en la Selección Nacional de Sóftbol en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, Stefanía Aradillas se expresó sobre su participación y sus emociones en el partido que las dejó en cuarto lugar.

Sin embargo, Stefanía Aradillas se dijo orgullosa de haber obtenido el cuarto lugar para México en sóftbol en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 al ser este su debut.

“Perdimos 3-2 contra Canadá. Fue un gran partido, grandes rivales. No, no me gusta perder y es duro pero también sé que así es el deporte. A veces da y a veces no”

Stefanía Aradillas