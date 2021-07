Alexa Bueno: ¿Qué hace ahora la soldado que denunció acoso en la Sedena?

Tras renunciar a la Sedena por acoso laboral, la Soldado Alexa Bueno continúa con su canal de Youtube.

Alexa Michelle Sánchez Bueno, mejor conocida como la Soldado Alexa Bueno, ha seguido actualizando contenido en su canal de Youtube de manera constante.

Sin embargo, el canal de la Soldado Alexa Bueno ha dado un giro rotundo desde su renuncia a la Sedena.

Si bien antes su contenido giraba en torno a actividades de la Sedena, sus instalaciones, convocatorias, entrevistas a militares, entre otros, ahora no sólo se limita a eso.

Soldado Alexa Bueno (Alexa Bueno)

Soldado Alexa Bueno: ¿Cómo son sus videos actuales?

Entre sus más recientes videos, la Soldado Alexa Bueno ha abordado temáticas como la multa impuesta al equipo femenil de balonmano de Noruega por salir en short en lugar de bikini.

En su video, la Soldado Alexa Bueno reprobó y criticó la multa.

“Si tú te acomodas más jugando en short, ¿cuál es el problema?”, afirmó.

“Es una de las tonterías más grandes que he visto en mi vida”, remató la ahora youtuber.

Sin embargo, celebró que la cantante Pink se haya ofrecido a pagar la multa.

En otro de los videos más nuevos, la Soldado Alexa Bueno narra su experiencia en La Casa del Terror en la CDMX.

Habló de las ventajas y desventajas de esta experiencia interactiva de Netflix.

En este sentido, habló de la trilogía de películas disponibles en dicha plataforma, además de cómo fue su experiencia en el lugar.

La Soldado Alexa Bueno mostró imágenes de cómo lucía el interior de La Casa del Terror, así como en qué consistió toda la dinámica.

Sin embargo, también ha abordado temáticas sobre:

¿Cómo cuidan su higiene los militares desplegados en operaciones?

Casos recientes como el de la proteína de Bárbara de Regil y el feminicida de Atizapán

Su primera vez visitando Tepito

Cómo donó su cabello

Su vida personal

La Soldado Alexa Bueno solicitó voluntariamente su baja del Ejército, misma que se hizo efectiva a partir del 1 de abril de este 2021, debido a que sufría acoso de sus compañeros.

“El hecho de que de verdad no pase un día, un día, sin que de verdad ya hayan dicho algo, hayan inventado algo, hayan no sé, borren videos que ya se habían grabado, que se metan a tu computadora y borren videos, porque, no sé por qué lo hacían”, explicó en uno de sus videos.