Juan Pablo Vigón no dudó en irse a Club Tigres: “Dije de una, vámonos”, aseguró el jugador quien en un iniciio quería hacer historia con el Club Universidad Nacional.

Vigón se volvió un jugador muy importante para la escuadra auriazul, con quienes logró pasar a la final del Guard1anes 2020 y se convirtió en un referente.

Sin embargo, el jugador aceptó irse al conjunto de la UANL sin dudarlo ni un segundo pues para él era un sueño estar en un equipo lleno de grandes jugadores, como lo es Club Tigres.

“En Pumas me dijeron, que podía salir. Cuando mi representante me dice está Tigres, me lo mando por WhatsApp, le marque, le dije qué, de una, vámonos para allá y ya, pues gracias a Dios todo fue muy rápido y salí”, aseguró en entrevista para Grupo Multimedios.

"Yo quería hacer historia con Pumas y cuando mi representante me mando mensaje diciéndome que Tigres me quería, le marqué y le dije "¡¿Qué?! De una, vámonos para allá""



🗣️ @jpvigon pic.twitter.com/j0RchXuIxc — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) November 13, 2021

Juan Pablo Vigón y su llegada a Club Tigres

La llegada de Juan Pablo Vigón a Club Tigres no causó muchas expectativas en un inicio pero después, se convirtió en un jugador muy importante y ha dejado buenas impresiones en el tiempo que lleva con los de la UANL.

Vigón se ha convertido en uno de los mejores refuerzos. Sin embargo, en entrevista confesó que le parecía imposible llegar con Tigres pues lo considera un equipo de élite.

“Estaba con Atlas y ahí me dijo mi esposa: ¿oye y porque no vamos a Monterrey? a mi me encanta esa ciudad para vivir. Yo me reí, pues Gignac, Carioca, puro picudo, entonces me dice, porque no vamos allá

“Yo le dije, no, allá va puro jugador importante y bueno, y ya, entonces después se da Pumas y cuando veníamos de regreso y cuando aterrice y le dije, no me acordaba lo que me habías dicho, ahora si se vienen para acá a vivir”, agregó.

PERFIL TIGRE 🐯💙



"Soy una persona que nunca se conforma, intento agradecer todos los detalles de mi vida. Disfruta lo que tienes, pero lucha por algo más y si se da, bienvenido, tú haz todo lo que está en tus manos y si Dios te lo quiere poner, va a llegar"



🗣️ @jpvigon pic.twitter.com/XkS8dEiEhN — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) November 13, 2021

Los objetivos de Juan Pablo Vigón en Club Tigres

Sin duda, Vigón es un jugador que quiere seguir trabajando por mejorar e ir a más, por ello dejó claro que desde que estaba en Pumas tiene objetivos de crecer en todas las facetas de su vida y su carrera.

“A eso vine, a poner mi granito de arena como sea para que a Tigres le vaya bien, ya llegar a Tigres ya vas ganando, mentalmente dije, de la manera que pueda sumar a Tigres yo vine y tengo que ser mejor jugador, yo dije que juegue el que mejor ande y si yo lo hago que él ande mejor pues que bueno, como equipo nos va a ir mucho mejor”.