Juan Carlos Osorio se negó a venir a dirigir al Club Chivas, pero no por razones futbolísticas, sino simple y sencillamente porque eso le provocaría serios problemas personales, en su matrimonio.

Se dice que el Club Deportivo Guadalajara le ofreció a Juan Carlos Osorio, exentrenador de la Selección Mexicana, la dirección técnica del equipo.

Pero el colombiano simple y sencillamente dijo que no, y no fue porque el proyecto deportivo no le agradara, sino por razones extradeportivas . Pecados del pasado.

¿Por qué Juan Carlos Osorio no quiso venir a entrenar al Club Chivas?

Juan Carlos Osorio, quien dirigió a la Selección Mexicana en el proceso a la Copa Mundial de Rusia 2018 , se ha negado a regresar a México.

Antes del ofrecimiento del Club Chivas, otros clubes como Rayados de Monterrey y Club Santos Laguna lo tentaron, pero dijo no gracias.

La razón es el supuesto romance extramarital que tuvo en nuestro país, que dicen, lo desconcentró en la parte final del proceso.

Esto casi provoca su divorcio. Por eso si regresa a México, su esposa se opondría y podría causarle serios problemas.

Juan Carlos Osorio después de la Selección Mexicana

Después de dirigir a la Selección Mexicana por tres años, Juan Carlos Osorio no ha tenido buenos números con el trabajo que ha tenido.

Con la Selección Mexicana, el colombiano obtuvo un cuarto lugar en la Copa Confederaciones del 2017, además de ser humillado en la Copa América Centenario 2016 al ser goleador por Chile 7-0.

En el Mundial de Rusia llegó con el Tricolor a octavos de final, donde fue eliminado por Brasil, aunque en fase de grupos le ganó a Alemania.

Se fue a la Selección de Paraguay, donde solo dirigió un partido, para después renunciar. Regresó a su país, para dirigir primero al Atlético Nacional y después al América de Cali.

En ninguno de los dos hizo un buen trabajo y es más recordado por escandalosas actitudes y declaraciones, que por su buen trabajo.