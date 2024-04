🚨 Manuel Sánchez de Pumas estará a prueba con Montpellier 🇫🇷



Me comentan que el jugador de 18 años comenzará desde mañana y estará toda la semana



Recientemente fue mundialista sub 17 y campeón sub 18 con Pumas, ha salido a banca del primer equipo



Juega como central y LI pic.twitter.com/f9Kpz1XnNV