Manuel ‘Pajarito’ Andrade, el creador del escudo de los Pumas, se dedica a hacer cuadros en su casa debido a que no recibe apoyo económico y se encuentra muy enfermo.

A los 79 años de edad, Manuel ‘Pajarito’ Andrade pasó al olvido después de crear uno de los escudos más emblemáticos del país y ahora se dedica a vender cuadros por internet porque no cuenta con ingresos.

Manuel ‘Pajarito’ Andrade, es un historiador del arte y ex maestro en la Escuela de Diseño y Artesanía de la Ciudadela, quien hasta la fecha, no recibe ninguna regalía por haber creado el logo de Pumas.

En una entrevista, platicó sobre el proceso de su gran creación y cómo todos los días tiene que salir adelante después de que las autoridades universitarias lo hicieron a un lado.

La trágica historia de Manuel ‘Pajarito’ Andrade

En 1973, Manuel ‘Pajarito’ Andrade, creó el logo del Puma en su antigua casa de la calle Ignacio Esteva, en la colonia San Miguel Chapultepec.

El 20 de abril de 1974 oficializaron el escudo y registraron sus derechos sin recibir ninguna regalía. Después, en 2016, recibió un apoyó económico de 5 mil pesos por cada partido en el Estadio Olímpico Universitario pero tiempo después ya no llegó.

“Tardé como tres meses y medio dibujando. Me confiaron esa tarea, porque ya me conocían de niño. En total hice más de 900 bocetos. Para no cargar con todo el trabajo, el 14 de septiembre de 1973 seleccioné los 16 mejores, los puse en una carpeta y me fui en un taxi colectivo hasta Rectoría. Un maestro de obras, que se sentó al lado mío, me preguntó: ¿Es el nuevo escudo de Pumas? Sin saberlo, en ese momento le había dado la bienvenida” platicó ‘Pajarito’ Andrade.

Al no tener ningún ingreso económico, ‘Pajarito’ Andrade, con heridas recientes de una caída, pinta cuadros para venderlos por internet. También contó que casi no duerme, sufre ataques catatónicos y no vive tranquilo.

Manuel solo pide un diálogo con las autoridades ya que para él hay “personas que ofenden al autor con su silencio” y el olvido es lo que más le duele.

“Es un puma que nació inteligente y generoso, por eso me cuesta mucho hablar de él. A veces pienso que no hice un dibujo, un diseño o un logo, sino una filosofía” expresó.

¿Dónde comprar los cuadros de Manuel ‘Pajarito’ Andrade?

Manuel ‘Pajarito’ Andrade vende cuadros en internet después de haber hecho interminables escudos para Pumas. Estos cuadros son el único medio para ganar ingresos y sobrevivir.

Los cuadros de Manuel ‘Pajarito’ Andrade pueden encontrarse en Gooya Universidad, hay de diferentes tamaños y todos llevan su firma con la frase “Logo puma, imperfectamente perfecto”.

El trabajo de Manuel ‘Pajarito’ Andrade es muy valioso pues son una parte de él . “Quienes compran mis cuadros se llevan un cachito de mí” dijo.

El Poema para el logo de Pumas

Parece que fue ayer cuando nació este logo necio,

Que permanece en las diversas memorias,

Para todo universitario y no,

Fue el único ser presente en sucreación ya pasada,

en un futuro presente,

Hoy fue y será, en estos y próximos tiempos,

Un logo redondo, giratorio, circular,

Logo móvil, continuo, simple,sencillo consigo mismo,

Auténtico, audaz, sui géneris,amable, místico,

Bienamado, aceptado, sutil,delicado, fuerte,

Compartido, generoso, noble,

Dueño de sí mismo,

Gracias, miztli (en náhuatl significa puma), por lo que eres.

Escrito por Manuel ‘Pajarito’ Andrade, creador del escudo de Pumas.