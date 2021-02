José Ramón Fernández le mandó un mensaje a Faitelson, señalando que espera verlo pronto con el look del 'Perro' Bermúdez

David Faitelson ha causado tremenda controversia y expectativa en redes sociales sobre si se atreverá a cumplir o no su apuesta sobre la sanción al América por alineación indebida. El último en mandarle mensaje al periodista fue su mentor, José Ramón Fernández, quien espera que cumpla.

A través de su cuenta de Twitter, José Ramón Fernández señaló que espera que Faitelson cumpla su apuesta y por ende verlo con el look de Enrique 'Perro' Bermúdez.

"Espero verte hoy con el look del Perro Bermúdez, pagando tu apuesta" José Ramón Fernández

Espero verte hoy en #Cronometro con el look del Perro Bermúdez, pagando tu apuesta. https://t.co/dhtoNrn22R — José Ramón Fernández (@joserra_espn) — José Ramón Fernández (@joserra_espn) February 23, 2021

David Faitelson no puede apostar su casa

Ante la expectativa por la posible sanción al América por la alineación indebida de Federico Viñas, David Faitelson fue uno de los más escépticos, tanto, que se atrevió a apostar su casa y cabellera a que el club no sería castigado con la reducción de tres puntos.

Tras darse a conocer el castigo para las Águilas, muchos le han exigido al polémico periodista que cumpla su apuesta; sin embargo, Faitelson ha encontrado algunos pretextos para no hacerlo: primero que su casa no está a su nombre sino de su esposa, y en cuanto a la cabellera que lo hará siempre y cuando también lo haga Cuauhtémoc Blanco.

"Lo de la casa, imposible. Me doy cuenta que no tengo. Esta a nombre de mi mujer. Aposté algo que no tenía. Disculpas por eso. Lo de raparme, puede ser, siempre y cuando lo haga

Cuauhtémoc Blanco

y reunimos dinero para ayudar a niños con necesidades especiales. ¿Listo?" David Faitelson

@burrovan. Lo de la casa, imposible. Me doy cuenta que no tengo. Esta a nombre de mi mujer. Aposté algo que no tenía. Disculpas por eso. Lo de raparme, puede ser, siempre y cuando lo haga @cuauhtemocb10 y reunimos dinero para ayudar a niños con necesidades especiales. ¿Listo? — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) February 23, 2021

David Faitelson se justifica: "Usé licencia poética"

Ante la presión para que cumpla con su apuesta, Faitelson escribió un mensaje en el que, si bien no dice que no cumplirá, dice que es un periodista de deportes y no una figura del espectáculo, además de que aseguró que no le debe nada a nadie, dando a entender que no piensa cumplir con lo que había prometido en redes.

"No, no se confundan. Yo soy un periodista de deportes. No me dedico ni pretendo dedicarme al espectáculo. Utilice una especie de “licencia poética” para desafiar al poder y retar que no existiría castigo para el América. Lo hubo. Lo aplaudo y punto. Yo no le debo nada a nadie"

David Faitelson