¿Mintió José Luis Higuera en el Salón de la Fama del Futbol?

Resulta que el directivo del Club Atlético Morelia, equipo de la Liga de Expansión MX, en una plática con el sitio Dos Tiempo Al Aire, habló del Club Deportivo Guadalajara y aseguró que ya había saludado a Amaury Vergara, propietario de los rojiblancos.

“Están apostando por un proyecto, espero que lo aguanten, les deseo suerte. Ahí está Amaury (Vergara), ya lo saludé y todo muy bien”, declaró el ex director general del Club Deportivo Guadalajara.

Mientras vemos el vídeo de lo que paso en el "saludo" de Higuera y Amaury…😲



En este vídeo de @JuanPabloFdz dice Higuera:



"Les deseo suerte a las Chivas están apostando x un proyecto,ahí está Amaury ya lo salude y todo MUY BIEN la verdad…" 🤥🤔

No mienta por convivir 🤣🤣



— Mariana Zacarías (@marianazac) March 16, 2022

Es aquí donde llega la confusión. ¿mintió José Luis Higuera?

El video que esta mañana se hizo viral en el que José Luis Higuera intenta saludar a Amaury Vergara, deja ver que existe una mala relación entre ambos.

Higuera fue ignorado en el momento en que se acercó a saludar al propietario de las Chivas y además recibió una advertencia:

“No, no me saludes tú”, dijo Amaury. “Es más, no te me vuelvas a acercar nunca más”, añadió.

Está claro que cuando asegura que "su relación con Amaury Vergara acabo de buena manera"… Es otra mentira más de José Luis Higuera.

Todo esto pasó el martes 25 de marzo, día en que se llevó a cabo una nueva investidura en el Salón de la Fama del Futbol, en Pachuca, Hidalgo.

¿Entonces, saludó o no José Luis a Vergara en este evento?

¿Quién es José Luis Higuera?

José Luis Higuera es un empresario que desde hace algunos años ha estado metido en el futbol mexicano.

Aunque ha estado a cargo, como directivo, de equipos en la Liga de Expansión MX (antes Liga de Ascenso MX), su paso más llamativo fue cuando llegó al Club Deportivo Guadalajara.

Tras la separación de Jorge Vergara con Angélica Fuentes en el 2015, Higuera llegó al cuadro rojiblanco como CEO (director general).

Su gestión estuvo llena de polémicas, que incluso habrían detonado la salida del argentino Matías Almeyda del banquillo del equipo.

Luego de irse de Chivas, José Luis Higuera encabeza ahora la directiva del Club Atlético Morelia, equipo que fue llevado al estado de Michoacán, tras el cambio de franquicia del Monarcas Morelia a Mazatlán.