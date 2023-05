José Juan Macías, delantero del Club Chivas quien se encuentra rehabilitándose de una lesión, criticó a las nuevas generaciones de futbolistas de quienes dijo que “les faltan huevos” para triunfar en el Liga MX.

En un programa con Ramón Morales, el atacante del Club Chivas, José Juan Macías indicó que a él le tocó sufrir en carne propia el pagar “derecho de piso” por entrenarse con los del primer equipo, lo que hoy no es muy bien valorado.

“Les faltan huevos y personalidad”, sentenció JJ Macías, “cuando llegan a primera lo hacen muy sobrados, sienten que ya la hicieron”´, y eso provoca que el resto de su carrera sea mediocre.

Recordó cuando él llegó a entrenar con el primer equipo del Club Chivas, “recibía patadas de mala leche de Jaír Pereira, Carlos Salcido, del Aris Hernández. Me callaba y seguí y cuando te ganas el respeto, te sientes empoderado porque ya eres parte de la manada”.

Lo que sufrió José Juan Macías con José Cardozo

José Juan Macías indicó que la falta de personalidad de los nuevos valores hace que no valoren su llegada a la Liga MX.

El delantero del Club Chivas recordó lo que sufrió para llegar y su salida del equipo tapatío debido a la falta de confianza de su entonces técnico José Saturnino Cardozo.

" Me tocó un entrenador -dijo sin mencionar el nombre del paraguayo Cardozo-, que propició que me fuera del Club Chivas. Él dijo: ‘te falta sufrir un poco más’, y la verdad es que me partía la madre. Ahora el sufrimiento es diferente”.

JJ Macías (Cristian de Marchena/Mexsport)

JJ Macías quiere su Mundial

José Juan Macías se recupera de una ruptura de ligamentos que lo dejó fuera de las canchas seis meses.

El atacante salía de una fuerte lesión cuando sufrió el nuevo incidente pero más allá de eso el atacante quiere regresar, y jugar el Mundial del 2026, porque “es mi Mundial”.

“Estoy feliz, a pesar de mis lesiones tengo mucho futuro por delante. Me duele ver jugar a mis compañeros, por eso me concentro en mi rehabilitación porque quiero volver, ser campeón con el Club Chivas y jugar el Mundial del 2026 , es en mi casa, será mi Mundial”, aseguró.

