Malas noticias para Alexis Vega, jugador del Club Chivas, pues fue sancionado por la Comisión Disciplinaria por la polémica publicación que hizo en redes contra Julián Quiñones.

A través de un comunicado, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) hizo público el castigo a Alexis Vega, quien tendrá que pagar una multa.

El escrito dice que el delantero mexicano violó el artículo el artículo 71 inciso c) , “el cual sanciona a aquel que no se dirija con respeto, prudencia, honestidad o aquel que no proporcione información clara y veraz a los medios de comunicación y/o redes sociales”.

Sanción a Alexis Vega

¿Qué dijo Alexis Vega sobre Julián Quiñones?

Alexis Vega vuelve a estar en el ojo del huracán por sus actos y polémicas fuera de la cancha, y ahora lo fue gracias a una publicación que involucra a Julián Quiñones, jugador del Atlas FC.

Fue a través de sus historias de Instagram, donde Alexis Vega, jugador del Club Chivas, compartió un video publicado por el usuario @manuelramiiirez.

En el video se ve una jugada en la que Alexis Vega le hace un túnel a Julián Quiñones en un Clásico Tapatío, pero eso no fue lo peor, sino un meme que para muchos es ofensivo.

En el meme aparece un hombre, con la cara de Alexis Vega, dominando a un perro, que tenía la cara del delantero colombiano del Atlas, lo que para muchos fue ofensivo y hasta racista .

Alexis Vega Julián Quiñones (Tomada de video )

Alexis Vega dijo que no fue él y presumió buena relación con Julián Quiñones

Minutos después de que Alexis Vega hizo la polémica publicación contra Julián Quiñones, salió a dar la cara y explicar “su verdad”, asegurando que él no hizo la publicación.

“Gente no se dejen llevar por lo que ven en redes sociales! En ningún momento me burlaría de nadie abrazo crack”, escribió el jugador del Club Chivas junto con una captura de pantalla de una conversación con el jugador del Atlas.

En el chat se observa como Alexis Vega le explica a Julián Quiñones que “por ahí anda” una imagen, pero que él jamás la subió, a lo que el colombiano le contestó, de manera amistosa, que no había problema.

La cuestión es que, a pesar de que Alexis Vega no editó ni subió el video desde su cuenta, sí lo compartió en sus historias , lo cual no fue nada inteligente de su parte.

