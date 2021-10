La aventura de José Juan Macías con el Getafe CF no va de la mejor manera, pues después de que no ha logrado ganar ni anotar, ahora no fue convocado.

Cabe recordar que el cuadro de la Comunidad de Madrid decidió destituir a Míchel como su entrenador después de los pésimos resultados en las primeras jornadas.

La directiva eligió a Quique Sánchez Flores como nuevo entrenador, quien lleva apenas un par de semanas trabajando con el equipo azulón.

Su primer partido fue este sábado ante el Levante, para el cual decidió no convocar a José Juan Macías, aunque no se ha determinado la razón.

José Juan Macías (Tomada de video)

José Juan Macías, único mexicano que no ha ganado en Europa

Con mucha expectativa, José Juan Macías se unió a la legión de futbolistas mexicanos que militan en el futbol de Europa; sin embargo, no le ha ido de la mejor manera.

Y es que JJ Macías es el único futbolista mexicano que milita en Europa que no ha ganado un solo partido en lo que va de la temporada.

El delantero de 22 años ha disputado solo 197 minutos de 810 posibles y en los nueve partidos que ha tenido el cuadro azulón, el ‘JJ’ no ha sabido lo que es la victoria para su escuadra.

El ex de Chivas deberá trabajar prácticamente todos los días para ganarse la confianza de su nuevo entrenador para que lo vuelva a tomar en cuenta para los partidos.

Getafe CF de José Juan Macías sumó su segundo empate de la temporada

El Getafe CF logró apenas su segundo punto de las 24 unidades que hasta ahora se han disputado en nueve encuentros de la temporada 2021-22 de La Liga.

Fue este sábado cuando el equipo de Madrid se enfrentó al Levante en el Ciutat de Valencia, partido que terminó en un empate sin goles.

De esta manera, el Getafe CF llegó a dos puntos, producto de dos empates, mientras que acumula siete derrotas y ni una sola derrota.

De seguir con esta inercia, el cuadro azulón terminará descendiendo y el futuro de José Juan Macías será una auténtica incógnita, aunque aún queda mucha temporada.