México.- Jorge Sánchez quiere irse del Club América por ruptura con afición , afirman diversos reportes periodísticos.

Y es que, tal como pasaría con Sebastián Córdova, Jorge Sánchez ya no estaría a gusto en el Club América debido al desgaste que existe con la afición.

De acuerdo con el periodista Víctor Díaz, la intención de Jorge Sánchez es irse a Europa , pero por ahora no existen ofertas formales por sus servicios.

“Además, de Sebastián Córdova, que ya no quiere seguir siendo americanista; otro de los jugadores que no ve con malos ojos cambiar de club es Jorge Sánchez. Por ahora, no hay nada, desea ir a Europa, sabe que la relación con la afición se desgastó mucho. A ver si llegan ofertas”