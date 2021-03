Tras seis años de espera y 12 días de haber tenido a la bebé entre sus brazos, la pareja gay fue obligada a devolverla.

Una pareja gay originaria de Brasil ha sido obligada a devolver a la bebé de 11 meses que adoptaron, tan sólo 12 días después de que esta llegara a su hogar. Juliano Peixoto de Pina y Johnatan Pereira de Araújo narraron su historia en un video de Instagram.

La pareja gay piensa que la homofobia es el motivo por el que les arrebataron a Aurora, la bebé a la que adoptaron luego de pasar seis años en la lista de espera. En tanto, la mujer a la que devolvieron a la niña dice haber formado una conexión especial con esta.

Pareja gay denuncia homofobia tras adoptar a bebé

La pareja gay que adoptó a una bebé en Brasil, y que fue obligada a devolverla, denunció públicamente que la homofobia fue el motivo por el que el Tribunal de Justicia del Estado de Goiás tomó la decisión. Esto, después de que les notificaran que tenían que regresar a la niña con su familia de acogida dado el "fuerte vínculo" que su cuidadora había formado con ella.

"Firmamos la documentación y comenzamos nuestra lucha. La familia acogedora no quiso entregar a la niña. Arreglamos la habitación, compramos ropa, artículos de higiene, pañales y trabajamos toda la logística para recibirla. Se emitió una orden y la bebé llegó" Pareja gay.

Todo comenzó el 22 de septiembre, cuando la pareja gay firmó toda la documentación, pero la señora se negó a entregarles a la bebé. En consecuencia, una orden la obligó a conducirla hasta su nuevo hogar, donde sólo pasó 12 días debido a que el 1 de octubre la adopción fue suspendida porque la mujer dijo haber cuidado de la niña desde que nació.

Veiga Miranda Lopes, quien presentó un recurso para recuperar a la bebé, declaró que esta tiene familia y no está indefensa : "No tenían ninguna razón para sacarla de aquí. No soy una familia acogedora. Acabo de firmar una prueba en el Centro de Referencia de Asistencia Social de que la niña estaría conmigo". Por su parte, Johnatan y Juliano dijeron:

"El amor no tiene diferencia, aquí tenemos mucho amor para darle a Aurora. No solo nosotros dos, sino también nuestra familia y amigos. Entonces, ayúdenos" Pareja gay.