El personaje en estos días dentro del Club América es Jonathan dos Santos, futbolista que anotó el gol con el que las Águilas lograron su noveno e histórico triunfo consecutivo en la Liga MX.

El equipo de Fernando Ortiz, el Club América, venció al Club Necaxa de visita y rompió el récord histórico para llegar 9 triunfos al hilo.

Pero más allá de esa victoria, Jonathan dos Santos explicó que Fernando Ortiz, el Tano, es uno de los mejores entrenadores con los que le ha tocado trabajar.

“Yo siempre he dicho que un entrendor además tiene que ser buena persona y el Tano lo ha demostrado. Es un entrenador muy cercano, siempre está ahí”, mencionó el hermano de Giovani dos Santos.

Y entró más en detalles: “Juegues o no jueges sempre pregunta cómo estás; lo acomodaría en los primeros lugares (de los mejores entranadores con los que ha trabajado) sinceramente”.

"Al Tano lo pondría en los primeros lugares de mejores entrenadores con los que me ha tocado estar"



🗣️ Jonathan dos Santos pic.twitter.com/2Mbl12dFay — SDP Deportes (@sdpdeporte) September 13, 2022

El Club América cambió con Fernando Ortiz

El mismo Jonathan dos Santos aseguró que el Club América tuvo un cambio con la llegada al banquillo de Fernando Ortiz.

“Desde que llegó el míster la dinámica del equipo ha cambiado; somos una familia, entrenamod día a día al máximo y hay buena competencia interna”, explicó Jonathan en conferencia de prensa.

Y sobre sus minutos en el club, Dos Santos no sufre por no tener tanta actividad como él desearía en el equipo que representa mucho para su familia.

“No es fácil, no tengo tantos minutos, trabajo al máximo para aprovechar las oportunidades que me da el míster; me siento parte del equipo y ojalá vengan más oportunidades para mí”, detalló el ex del FC Barcelona.

No juego mucho, pero estoy feliz, el equipo está muy bien, asegura Jonathan dos Santos pic.twitter.com/aTi6ovUnhl — SDP Deportes (@sdpdeporte) September 13, 2022

Próximos partidos del Club América

El Club América está en la cima del Apertura 2022 y tiene en puerta dos juegos esta semana.

El primer será este miércoles 14 de septiembre ante el Club Santos Laguna, en el Estadio Azteca, para luego disputar el Clásico Nacional ante Club Chivas el fin de semana.

