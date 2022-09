El Club América se ha caracterizado a lo largo de los años por ser uno de los equipos de mayor exigencia en la Liga MX, hecho que le llamó la atención a Brian Rodríguez, refuerzo de los azulcremas para el Apertura 2022.

Brian Rodríguez reventó a la MLS, confesando que “ allá no hay presión ” como la que existe en el Club América, lo que representó un gran y agradable reto para su carrera como profesional.

“ La presión es algo normal por lo que exige el club , estoy muy contento de estar aquí. Me gusta muchísimo (la presión), fue una de las cosas para venir a un club tan grande, si no me quedaba tranquilo en Estados Unidos ” comentó en entrevista para TUDN.

Rodríguez tuvo una destacada participación el fin de semana pasado ante el Club Necaxa, generando peligro por ambas bandas y siendo artífice de la asistencia para el gol de la victoria a manos de Roger Martínez.

La escuadra dirigida por Fernando Ortiz se prepara para encarar dos duelos de gran dificultad ante el Club Santos Laguna y después, el Clásico de Clásicos frente al Club Chivas.

"Es algo muy grande estar en #ClubAmerica, reconocido en el mundo", Brian Rodríguez🦅



🔴En vivo por TUDN pic.twitter.com/cuyTYXukIP — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) September 13, 2022

Club América: Brian Rodríguez habla previo al Clásico de Clásicos

Brian Rodríguez habló de cómo se siente de encarar su primer Clásico de Clásicos con el Club América el próximo sábado 17 de septiembre en contra del Club Chivas.

El atacante uruguayo de 22 años de edad dijo que están concentrados en el primer partido de esta semana ante el Club Santos Laguna, sin embargo, sabe de la importancia del juego ante el acérrimo rival en la Liga MX.

“Ahora pensando más en Santos, que es el partido que viene, pero sí está claro, un clásico es muy importante ...nunca lo he jugado obviamente, pero bueno, los clásicos no se pierden, está claro ” sentenció Brian.

Brian Rodríguez (Rodrigo Solís )

Club América vs Club Santos Laguna: Día y horario del partido

Jornada 5 del Apertura 2022 *Partido pendiente*

Club América vs Club Santos Laguna

Miércoles 14 de septiembre a las 21:05 hrs.

Estadio Azteca

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok