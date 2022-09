El Club América atraviesa por un momento sin precedentes en el Apertura 2022, por ello, Fernando Ortiz elogió a sus jugadores tras obtener su novena victoria consecutiva en el torneo frente al Club Necaxa el pasado sábado 10 de septiembre.

Fernando Ortiz le dio todo el crédito a sus jugadores por la histórica cifra de partidos ganados que ha obtenido el Club América, dejando en claro que ellos son los verdaderos protagonistas de este momento en conferencia de prensa.

“Tengo un grupo magnífico de jugadores y quien juegue lo va a hacer de la misma manera, no tengo duda y jamás la voy a tener. No hay equipo B ni C, hay un solo equipo . El mejor equipo que pudimos presentar estuvo en la cancha y ahí están los resultados” comentó.

“En esta seguidilla de victorias los dejo disfrutar porque en el futbol se disfruta poco. Les dije que descansaran, que disfrutaran, que lograron algo histórico y que el lunes es Santos; el que esté mejor va a jugar ” agregó el estratega de las Águilas.

Finalmente Ortiz dijo: “Sin ellos no soy nada” confesando su sentir sobre el grupo de futbolistas que tiene bajo sus órdenes, mismo que buscará coronarse campeón de la Liga MX en el certamen en curso.

Club América: Fernando Ortiz recibe reconocimiento de la Liga MX

Tras darle la vuelta al partido ante el Club Necaxa, Fernando Ortiz fue reconocido por la Liga MX por la manera en la que gestionó sus cambios en el encuentro con el Club América.

“El estratega del Club América ganó la partida con cambios efectivos y llegó a nueve triunfos al hilo con las Águilas, imponiendo una racha HISTÓRICA ; ha definido su estilo con los azulcremas” escribio la liga a través de sus redes sociales.

Ahora, América tiene puesta la mirada en su siguiente cotejo frente al Club Santos Laguna , previo al juego más importante de la temporada regular, el Clásico de Clásicos en contra del Club Chivas.

Fernando Ortiz fue reconocido por la Liga MX. (Captura de Pantalla / Twitter)

Club América: Siguiente partido Apertura 2022

Jornada 5 Apertura 2022

Club América vs Club Santos Laguna

Miércoles 14 de septiembre a las 21:05 hrs.

Estadio Azteca

