Johan Vásquez se queda sin técnico; Andriy Shevchenko fue despedido del Genoa. El mexicano se ha convertido en titular indiscutible y ahora estará a la espera de que alguien más tome el puesto.

El Genoa anunció mediante un comunicado que Andriy Shevchenko no seguría más al mando del cuadro italiano. El ex futbolista, quien fue nominado al Balón de Oro en 2004 ya no seguirá en el cargo.

Y es que el Genoa no logró ganar ningún partido y quedó penúltimo en la clasificación, lo que preocupó a la directiva.

Además, decidieron dar por finalizada la relación con Shevchenko luego de que fuera eliminados en los octavos de final de la Copa de Italia.

“Genoa anuncia que el entrenador Andriy Shevchenko ha sido relevado de su cargo. El Club agradece al técnico ya su plantilla el gran trabajo realizado en los últimos meses”, se lee en el comunicado.

🔴🔵 Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy #Shevchenko è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi.



📝 https://t.co/QX2F8IVyYB pic.twitter.com/qErO9kY8VC — Genoa CFC (@GenoaCFC) January 15, 2022

Johan Vásquez y su debut en el Genoa

El mexicano se ganó la confianza del técnico pues desde el primer momento respondió contundente en los partidos y tuvo un debut soñado.

El zaguero mexicano fue presentado oficialmente en agosto pasado en el Genoa de Italia; muchos fanáticos esperaban ansiosos su debut pero, Johan Vásquez se quedó fuera de varias convocatorias mientras atravesaba el proceso de adaptación.

Finalmente, el día llegó, y Johan Vásquez fue incluido en la lista de 11 jugadores que enfrentaron a Sassuolo en un partido de la Serie A.

Genoa iba perdiendo 2-1 contra Sassuolo.Sin embargo, al minuto 90, el zaguero mexicano aprovechó un tiro de esquina para rematar con la cabeza y traspasar el arco rival. De esa manera le otorgó el empate a su equipo.

Johan Vásquez (Genoa CFC / Twitter )

Johan Vásquez en Club Universidad Nacional

El zaguero se convirtió en una pieza clave en el conjunto de Pumas. No obstante su desempeño en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 le valieron para ir a Europa.

Sin embargo, Johan Vásquez no olvida a los felinos, pues fue el primer equipo que le brindó la confianza y en dónde logró consolidarse para después dar el salto al viejo continente.