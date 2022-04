Javier Aguirre sigue con buen paso para salvar al Real Mallorca; derrotó al Alavés y se posiciona como la salvación del equipo.

Y es que, el Mallorca estaba en riesgo del descenso pero desde que el Vasco Aguirre llegó al banquillo las cosas han cambiado mucho.

Javier Aguirre se llevó el reconocimiento al ganarle nada más y nada menos que al Atlético de Madrid.

Sin embargo, este martes volvió a llevarse el triunfo contra el Alavés con goles de Abdón Prats y Vedat Muriqi.

El Vasco, también dejó claro previo al encuentro que el ánimo del equipo resulta muy importante, pero tienen la mirada fija en los retos que tiene por delante.

“El estado anímico es muy importante para nosotros, pero bueno, al final la semana pasada las cuentas nos salieron redondas, pero nunca se sabe. Si tú no haces lo tuyo no sirve de nada que los demás pierdan si no ganamos. Estaré encima de los jugadores porque pase lo que pase dependemos de nosotros mismos”.

Javier Aguirre (Jorge Martinez / Mexsport)

Javier Aguirre en el Mallorca

Lo que sí es un hecho, es que con el triunfo, Mallorca se aleja cada vez más del descenso pues se ubica en el lugar 16 con un total de 32 unidades.

Aunque aun tiene varios encuentros por disputar, pues visitará el Camp Nou para enfrentar al FC Barcelona, recibirán al Granada y tendrán que encarar al Sevilla, por lo que no será tan sencillo.

Pero, el Vasco espera consolidar a su equipo sin importar el lugar.

“En el fútbol pasan muchas cosas raras. Nosotros tenemos que hacernos fuertes en casa sea contra quien sea y hacerlo lo mejor posible fuera”, dijo en conferencia.

Javier Aguirre en Rayados

Javier Aguirre tuvo un pobre desempeño en Rayados, pues luego del Mundial de Clubes, no pudo mejorar y salió del equipo.

Pero todo parece indicar que el cambio le favoreció, pues en Europa está brillando con sus buenas actuaciones.