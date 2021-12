Jake Paul noqueó a Tyron Woodley en la revancha , el influencer y pugilista estadounidense fue contundente en el combate y no perdonó a Woodley.

Ahora, Jake Paul se mantiene invicto tras derrotar al ex peleador de UFC en el sexto round. Es su quinta pelea y 4 de estas las ha ganado por la vía del nocaut.

Para la pelea contra Tyron Woodley estaban pactados 8 rounds y en los primeros no hubo movimientos tan interesantes, provocando que el público comenzara a silbar.

Sin embargo, al sexto roung, Paul logró conectar un contundente derechazo en la mandíbula de su contrincante que lo mandó a la lona al instante.

El influencer comenzó a celebrar con los asistentes de Amalie Arena de Tampa, mientras Woodley fue atendido por el personal médico.

Jake Paul confesó tener daños cerebrales desde que practicaba futbol americano

Antes de incursionar en el mundo del boxeo, Jake Paul era fiel practicante de futbol americano ; sin embargo eso le dejó muchos estragos debido a las conmociones cerebrales que sufrió en dicho deporte.

Asimismo, el estadounidense confesó que varios doctores le han dicho que lo mejor es que se retire del boxeo, pues podría poner en riesgo su vida.

“Me sometí a un escaneo cerebral antes de comenzar a boxear y el médico me dijo que había una falta de flujo sanguíneo debido a las conmociones que sufrí en varias áreas del cerebro durante mi carrera en el fútbol americano”, confesó en entrevista con Graham Bensinger.

Además, aseguró que ha visto las consecuencias del daño cerebral en su vida cotidiana , pues incluso le afecta en la memoria y habla.

“Me doy cuenta de que a la hora de conversar con mi novia o mis amigos no recuerdo algo que debería recordar, algo que ocurrió hace pocos de días. Y en mi habla, me equivoco cada 100 o 200 palabras que pronuncio, o acaban en plan arrastradas. Es algo que no hacía antes”.

Jake Paul y su carrera como pugilista

Paul, comenzó a ser conocido por su éxito rotundo en YouTube, luego de sus apariciones en la ya desaparecida aplicación de Vine.

Sin embargo, en 2018 decidió mostrar una faceta distinta e incursionar al pugilismo de manera profesional y realizó una exhibición contra Deji y lo venció por nocaut técnico.