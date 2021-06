Sigue ampliándose la lista de retadores para Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el último en desafiar al mexicano fue Jake Paul, youtuber que apenas comienza su carrera como boxeador profesional.

Fue en entrevista con el sitio ‘TMZ’, donde Jake Paul aseguró que su carrera en el boxeo se la está tomando muy en serio y que en un futuro se ve en una pelea contra el Canelo.

“Todo es posible. Creo que podría estar peleando con Canelo por el cinturón del CMB. El cielo es el límite, se trata de cuán serio me lo tomaré” Jake Paul

Jake Paul vio la pelea entre Anderson Silva y Julio César Chávez

Jake Paul señaló que quiere ser uno de los mejores boxeadores del mundo y utilizó el ejemplo de Anderson Silva, ex estrella del UFC, quien derrotó a Julio César Chávez Jr.

Y es que uno de los hermanos Paul señaló que Anderson Silva es el ejemplo perfecto de que un peleador de artes marciales se puede convertir en una gran boxeador.

Por su parte, Canelo Álvarez ha sido cuestionado en varias ocasiones sobre que ‘youtubers’ incursionen en el mundo del boxeo, lo cual ha calificado como una falta de respeto.

Jake y Logan Paul

Jake Paul peleará vs Tyron Woodley

Antes de pensar en enfrentarse al Canelo Álvarez por un título del CMB, Jake Paul deberá ganar primero su combate ante Tyron Woodley el próximo 28 de agosto.

Jake Paul tiene tres peleas en su carrera profesional con tres triunfos: vs el youtuber AnEsonGib, vs Nate Robinson, ex jugador de la NBA, y Ben Askren, ex campeón de MMA.

Ahora se enfrentará a Tyron Woodley, otra figura de las Artes Marciales Mixtas que, actualmente, se desempeña en la categoría de peso wélter en el UFC.