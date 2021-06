Carlos Hermosillo explota en contra de Juan Carlos Osorio y los jugadores del Tri

Después de que Carlos Hermosillo explotó en contra de Giovani dos Santos por su bajo rendimiento con la Selección Mexicana, ahora el exfutbolista mexicano lo hizo en contra de los jugadores que no tienen el valor de sobreponerse a las decisiones del entrenador, Juan Carlos Osorio.

“Estoy sorprendido… Para ir a la selección también hay que tener dignidad. Darle el valor a lo que significa ser seleccionado”, fue lo que dijo Hermosillo en entrevista para ESPN.

Asimismo, aseguró que los cambios de posición que realizó Juan Carlos Osorio solo exhibieron a los futbolistas, quienes no tuvieron su mejor rendimiento como el caso de Elías Hernández, quien de jugar cada ocho días como extremo con León, en el partido de anoche se desempeñó como volante por izquierda y luego por derecha.

“Es como si a mí me dices como delantero, goleador del campeonato, sé hacer goles, y me dices ‘oye necesito que juegues de medio creativo. Ahí veo es aposición’ yo le diría: ‘No, espéreme señor ¿me llamó porque sé hacer goles o porque me va a probar en otra posición?’ Ahora, si tú me dices que expulsaron a alguien y tengo esa posición es algo diferente a ponerme en un lugar que no es el mío no lo permitiría de ninguna manera”, agregó.

Otras de las críticas de Hermosillo fue a lo que Osorio hizo con Jonathan González, a quien debutó con el Tri en una posición diferente por la cual fue llamado.

“Lo llaman para cambiarlo de posición y sólo meterlo un tiempo. Como dicen por ahí ‘¡Que alguien me explique!’ ¡Para qué lo pediste! Me gustan algunas cosas de Osorio. Los resultados lo avalan, pero hay cosas que no entiendo como el cambio de posiciones”, concluyó.

Con información de ESPN.