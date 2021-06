Carlos Hermosillo le pide más humildad a ‘Chaco’ en crisis de Cruz Azul

Tras perder la semifinal de la Copa Mx ante Morelia, muy pocos jugadores de Cruz Azul quisieron pararse ante la prensa. Uno de ellos, fiel a su estilo, fue el argentino Christian ‘Chaco’ Giménez quien aseguró “que el que se quiera bajar del barco que se baje”.

Las declaraciones no cayeron bien para una de las leyendas de La Máquina, Carlos Hermosillo, quien opinó que la afición tiene todo el derecho de opinar ya que paga su entrada al estadio.

“Si lo dijo, no tendría el derecho nadie de decirle eso a su afición, porque él no paga un boleto, a él le pagan por jugar, por tener un buen rendimiento y por entregar resultados, que hasta el día de hoy no ha sucedido”, aclaró.

Asimismo dijo que en los momentos más difíciles como este es cuando la humildad debe sobreponerse a lo demás: “Si lo dijo me parece una declaración desafortunada en el momento menos adecuado, cuando las cosas están mal debe imperar la humildad.”

Por su parte, Ángel Morales indicó que es importante que todos en el plantel se encuentren unidos.

“Aficionados, jugadores y directivos para mí tienen que estar todos juntos y todos trabajando para lo mismo”, declaró el famoso ‘Matute’.

