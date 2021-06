Henry Martín, goleador del Club América y la Selección Mexicana, ha vivido unos meses difíciles por la situación que atraviesa su hermano Freddy Martín, quien fue acusado de violación.

Fue el pasado 1 de mayo cuando se dio a conocer la detención de Freddy Martín, también futbolista profesional, por una violación que habría ocurrido en la casa de su hermano Henry.

Al respecto, en entrevista para TUDN, el goleador del América señaló que han sido dos meses muy complicados en lo personal, pero entiende que la situación no depende de él.

“Sí, es difícil, estos meses no han sido los mejores para mí (en lo) extrachanca y al principio me pegó durísimo, pero todo está en manos de Dios y de las personas encargadas de la situación, yo aporto lo que puedo nada más y sé mi lugar, se lo que puedo hacer y lo que no, y trato de no sobrecalentar la cabeza”

