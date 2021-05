En entrevista con un diario mexicano, la presunta víctima de violación señaló a Henry Martín como cómplice de su hermano en la presunta violación.

Este viernes surgió nueva información acerca del caso de Freddy Martín, quien es acusado de violación, y que tiene que ver con su hermano, Henry Martín, futbolista del Club América.

De acuerdo a una entrevista con El Universal, la presunta víctima, una mujer venezolana de 29 años con título de médico cirujano, señaló a Henry Martín como cómplice de los hechos, los cuales reveló a detalle.

Señaló que se encontraba en la casa de Henry Martín, cuando se fue a dormir con su pareja. De repente, se despertó cuando sintió que tocaban su cuerpo, pensando que era su acompañante, pero se dio cuenta de que no, era otro hombre a quien empujó y gritó para que se fuera.

Detenido en Coyoacán por presunta violación equiparada agravada, el futbolista Freddy Martín, hermano del futbolista del América Henry Martín. pic.twitter.com/UOQnLZA7FE — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) May 2, 2021

Víctima señala a Henry Martín de cómplice

La presunta víctima señaló que habló a su novio para que fuera por ella, pero ya no se encontraba en la casa. Se puso su ropa y bajó a la sala de la casa, donde se encontró con Henry Martín.

Señaló que el jugador del América no la quería dejar salir hasta que le contara qué había sucedido. Ella gritó y gritó hasta que le abrió la puerta en donde se encontró con un guardia de seguridad.

Según el relato, Martín la alcanzó en la caseta de vigilancia, en donde ella le dijo que uno de sus amigos la había violado. El jugador le habría pedido que le describiera al sujeto, lo cual ella hizo, a lo que el futbolista se llevó las manos a la cabeza.

Henry le dijo que era amigo de un amigo y que no lo conocía, mientras que después le pidió que no llamara a la policía, pues es una figura pública y se haría un escándalo en donde él no tuvo nada qué ver.

Más tarde ese día, la presunta víctima se reunió con unas amigas para revisar las redes sociales y dar con el presunto violador. Descubrieron que se trataba del hermano de Henry Martín, Freddy, quien también es futbolista profesional.

Presunta víctima puso denuncia ese mismo día

Según lo relatado por la presunta víctima, al darse cuenta de que el agresor era Freddy Martín, acudió a la Fiscalía para poner una denuncia en su contra.

Señaló que un par de semanas después, un abogado le ofreció llegar a un arreglo, a lo cual se negó.

De acuerdo a información del reportero, existen dos carpetas más, de otras dos víctimas en contra de Freddy Martín, por el mismo delito.

El jueves se dio a conocer que Freddy Martín permanecerá recluido en lo que se recaban más pruebas.