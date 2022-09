La actual Selección Mexicana ha generado pocas expectativas de cara a Qatar 2022, lo cual para Héctor Herrera no tiene mucha importancia, pues todo se suben al barco cuando empieza el Mundial.

Durante la concentración de la Selección Mexicana en Los Angeles, Héctor Herrera minimizó las críticas de los aficionados, ya que, aseguró, les terminarán apoyando en el Mundial Qatar 2022.

Asimismo, descartó que trabaje para callar todas esas voces críticas que se manifiestan en torno al raquítico desempeño del Tricolor, conjunto dirigido por Gerardo Martino.

“Nunca voy a callar bocas, uno trabaja para sí mismo, para la gente que está con nosotros. Hay miles de aficionados que están al cien, los que no estén, su opinión cuenta, pero en el Mundial cambian y se suben al barco”, dijo.

Héctor Herrera pide apoyo de la afición

Después de esta crítica, Héctor Herrera se dio tiempo de hacer un llamado a la unidad de cara a Qatar 2022, donde la Selección Mexicana necesitará de todo el apoyo posible.

“(Pido) Que disfruten el Mundial, que apoyen a la Selección al cien, son una parte importante para la Selección, el aliento que siempre nos dan es gasolina para nosotros, contamos con ellos, , son los mejores cuando lo quieren ser”, añadió.

Será el próximo 22 de noviembre cuando México entre en acción en el Mundial de Qatar 2022 enfrentando a la Selección de Polonia.

Posteriormente se medirá ante Argentina y cerrará su participación en Fase de Grupo chocando contra Arabia Saudita, que en el papel es el cuadro más débil del pelotón.

Héctor Herrera es uno de los lesionados de la Selección Mexicana

Finalmente, Héctor Herrera habló sobre su estado físico, el cual se encuentra mermado dada una lesión que atraviesa.

Debido a esta lesión, Herrera no ha podido estar el cien en la temporada del Houston Dynamo, equipo al que recién llegó.

Sin embargo, el canterano del CF Pachuca aseguró que su lesión no es nada grave, de modo que espera volver cuanto antes para tomar ritmo de cara a Qatar 2022.

“Estoy tranquilo, la lesión no es nada grave, no he querido arriesgar, en el estado físico estoy bien, cuando estaba jugando me sentía bien físicamente, estaba fuerte, una cosa es el tema equipo y otra lo físico de cada jugador.”, sentenció.

