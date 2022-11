Héctor Herrera discutió con el Tata Martino en un entrenamiento; ambos fueron captados charlando por varios minutos por lo que los rumores surgieron.

Y es que, después del debut de la Selección Mexicana contra Polonia, el equipo entrenó en el Al-Kohr.

En ese sentido, de acuerdo con Récord se le vio charlando durante 10 minutos con el técnico, de acuerdo con los reportes, estarían intercambiando tácticas.

Aunque, los movimientos corporales que hacían durante la charla indicaban intensidad, la realidad es que ambos están concentrados en el próximo partido contra Argentina.

Por otro lado, Memo Ochoa quien fue el héroe del encuentro estaba al otro extremo de la cancha y lucía notablemente feliz después de su debut en la Copa mundial de Qatar 2022.

Héctor Herrera y las críticas por ir a la MLS

Héctor Herrera fue blanco de críticas, por abandonar el Atlético de Madrid para ir a la MLS; incluso del mismo Tata Martino.

Y es que, en entrevista para ESPN, el técnico aseguró que si de él hubiera dependido la decisión, no habría dejado ir a Héctor Herrera a la MLS.

“Tengo una grandísima consideración por Héctor como futbolista. Si me hubiera preguntado mi opinión sobre venir a Houston, le hubiera dicho que no, pero no hubo intervención”, dijo.

Incluso, confesó que le hubiera gustado que Héctor Herrera tomara otra decisión pero finalmente no conocía su situación a fondo.

“Es un desperdicio que no siguiera en el alto rendimiento. Fue uno de los mejores. Pero no conozco nada a fondo y hablo de lo que me hubiera gustado”, agregó.

Selección Mexicana y sus próximos partidos

Sábado 26 de noviembre

Argentina vs México

13:00 horas

Estadio Lusail

Miércoles 30 de noviembre

Arabia Saudita vs México

13:00 horas

Estadio Lusail

