En su andar como DT de Selección Mexicana, Gerardo Martino se ha encontrado con varias vicisitudes: una de ellas es que los jugadores hayan decidido cambiar de equipo, pensando más en el dinero que en lo deportivo. Héctor Herrera, uno de ellos.

Héctor Herrera, el volante quien militaba en el Atlético de Madrid de España , al término de su contrato se negó a seguir en Europa.

A pesar de que hubo ofertas de renovación y decidió irse a la MLS, al Houston Dynamo, dónde poco o nada ha jugado por sus constantes lesiones.

Esto no le gustó para nada a Gerardo Martino, quien hubiera preferido que los jugadores que irán a Qatar 2022, se mantuvieran en un futbol donde el nivel fuera mayor.

Gerardo Martino lanza dardo a Héctor Herrera

A Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana , no le pareció que jugadores como Héctor Herrera hayan preferido el dinero de la MLS de los Estados Unidos, por mantener un nivel de juego europeo.

En declaraciones a ESPN, el Tata Martino señaló sobre el caso de Héctor Herrera: “Tengo una grandísima consideración por Héctor como futbolista. Si me hubiera preguntado mi opinión sobre venir a Houston, le hubiera dicho que no, pero no hubo intervención ”, dijo.

Para el Tata fue un desperdicio que Herrera dejara la competencia de alto nivel . “Es un desperdicio que no siguiera en el alto rendimiento. Fue uno de los mejores. Pero no conozco nada a fondo y hablo de lo que me hubiera gustado”, agregó.

Y no importaba que Herrera no tuviera tantos minutos en el Atlético de Madrid: “Pero competía con Koke, con Geoffrey Kondogbia y había un jugador preparado y cuando lo puso Diego Simeone y le cambió la cara al equipo”.

Gerardo Martino en partido de la Selección Mexicana (Jose Luis Melgarejo / Mexsport)

Héctor Herrera en el Atlético de Madrid

Héctor Herrera llegó al Atlético de Madrid en el 2019, tras quedar libre del Porto FC de Portugal.

Con los colchoneros, el mexicano de inicio no tuvo tanta participación, sólo al final comenzó a ganarse la confianza de su director técnico: Diego Simeone.

Con los madrileños jugó 79 partidos y anotó sólo un gol, ganando el título de Liga de la temporada 2020-21.

