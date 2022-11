Cristiano Ronaldo ha recibido una sanción de dos partidos y una multa de 1 millón de pesos tras el incidente que tuvo con un joven aficionado del Everton el pasado mes de abril.

Cristiano Ronaldo sigue recibiendo malas noticias tras finalizar su paso por el Manchester United, pues deberá cumplir con el par de sanciones que se le han impuesto previo a debutar con su próximo equipo.

Este miércoles 23 de noviembre, el ex futbolista del Manchester United fue notificado por la FA sobre la resolución del caso en el que violentó a un joven fanático del Everton tras haber perdido 1-0 con los Red Devils.

A través de un comunicado, la FA declaró lo siguiente: “Su conducta después del silbatazo fue inapropiada... una Comisión Regulatoria Independiente impuso estas sanciones”.

Hasta el momento, el capitán de la Selección de Portugal no se ha pronunciado al respecto, aunque se espera que no cause mayor revuelo previo a su debut en el Mundial de Qatar 2022.

Cristiano Ronaldo (Rui Vieira / AP)

Cristiano Ronaldo prepara debut en Mundial de Qatar 2022 entre una oleada de escándalos

Cristiano Ronaldo prepara su debut en el Mundial de Qatar 2022 con la Selección de Portugal, tras haber pasado por una oleada de escándalos que pudieron haber hecho mella en él y el conjunto lusitano.

Los compañeros de Ronaldo en la escuadra portuguesa han dejado entrever que la relación se encuentra fracturada tras su polémica entrevista y las declaraciones que terminaron su paso por el Manchester United.

El astro de 37 años de edad disputará su última Copa del Mundo con la única misión de consagrarse campeón o bien, quedar relegado a segundo plano de los anales de la historia de esta competencia.

Cristiano Ronaldo en partido del Manchester United / FOTO: AP

Cristiano Ronaldo: ¿A qué hora y dónde ver el debut su debut en Qatar 2022?

Selección de Portugal vs Selección de Ghana

Jueves 24 de noviembre a las 10:00 hrs.

Estadio 974

A través de TUDN, TV Azteca, Sky y Vix+

