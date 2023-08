Fans del Club América tundieron a Emilio Lara tras el partido contra Columbus Crew en Leagues Cup; incluso pidieron su salida del equipo.

Sin duda alguna, la goleada de Columbus Crew al Club América sacudió a los fans, quienes expresaron su descontento en redes hacia varios jugadores, en especial hacia Emilio Lara.

Y es que, los fans consideraron su actuación en Leagues Cup fue lamentable y por eso debería ir a otro equipo para valorar lo que es pertenecer a las Águilas.

“Lo de Lara es impresentable y lamentable para un jugador de primero División, es mejor prestarlo a algún equipo para que sepa valorar lo que es el América”, se lee en Twitter.

Varios usuarios también comentaron que el nivel de la cantera americanista sigue con un bajo nivel y el último buen jugador que salió fue Edson Álvarez: “Es un muerto, igual que el 90% de los canteranos actuales (el último canterano sobresaliente fue Edson Álvarez)”, escribió un usuario.

Pero otros consideraron que no solo Emilio Lara tuvo un mal desempeño, sino Miguel Layún y Néstor Araujo también: “Solo Lara es un impresentable? Araujo no da una, el inútil de Layún en tiro libre con todos arriba esperando centro, y para acabarla cuando debe tirar, da pase, no se pasen”, se lee.

LO DE LARA ES IMPRESENTABLE Y LAMENTABLE PARA UN JUGADOR DE PRIMERA DIVISIÓN, ES MEJOR PRESTARLO ALGÚN EQUIPO PARA QUE SEPA VALORAR LO QUE ES EL AMERICA😤😤 pic.twitter.com/PvLgIaZZqL — JEYCY💙💛👉🦅👈🇲🇽 (@jecy85) August 1, 2023

Club América vs. Columbus Crew en Leagues Cup

El Club América y Columbus Crew se enfrentaron en Leagues Cup en la jornada 3, el cuadro de Coapa quería mantenerse como líder de grupo pero no logró pues sufrió una vergonzosa goleada.

Aunque hubo polémica con el arbitraje, pues le anularon dos goles a las Águilas y más tarde les marcaron un penal en contra, perdieron de manera catastrófica con un marcador de 4-1.

Club América y su próximo partido

Pese a la goleada, el Club América avanzó a la siguiente etapa en Leagues Cup y ahora se enfrentará a Chicago Fire.

El partido será este viernes 4 de agosto a las 18:00 horas t iempo del centro de México.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok