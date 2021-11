México.- Gullit Peña se plantea retirarse; sueña con despedirse en Club León, equipo con el cual cosechó sus mayores éxitos futbolísticos.

A sus 31 años , Gullit Peña se encuentra alejado de la élite del futbol, ya que milita con el Antigua GFC de Guatemala, conjunto que lidera la Liga de ese país.

Pese a que ha sido una de las piezas claves para el DT Roberto Montoya , Carlos Peña sabe que la carrea del futbolista es corta.

Por ende, afirmó que cuando no esté en condiciones de jugar profesionalmente sólo tomará parte de una que otra “cascarita”.

De acuerdo con lo expresado por el Gullit Peña en entrevista con Guarida Esmeralda, sueña con retirarse en el Club León, donde ganó dos títulos .

Asimismo, y consciente de que como futbolista se debe aprovechar cada minuto y cada peso, Gullit Peña descartó que le preocupe quedarse sin ingresos tras su retiro.

¿La razón? El Gullit Peña ha invertido en distintos giros el dinero que ha obtenido por ser futbolista profesional.

De modo que no se encuentra preocupado por qué hará para ganarse la vida una vez que cuelgue los botines de manera definitiva.

“He invertido desde los 21 años que se me acercó una persona para sacar seguros de todo tipo. Gracias a Dios sé lo que es venir desde abajo y cuando tengo 5 pesos, 3 son para algo y el resto para darse los gustos. Saben que mi sueño es con León. Pero como he comentado, si acá en la Antigua GFC ya no doy más, me retiro con la Antigua, pero sí me gustaría que fuera con León”

Gullit Peña