Con la crisis actual de la Selección Mexicana, se piden culpables y por supuesto entre ellos está Jimmy Lozano, cosa que aprovechó Guillermo Almada para levantar la mano.

La derrota de la Selección Mexicana ante USA en la Final de la Liga de Naciones de la Concacaf dejó en duda la labor de Jimmy Lozano como director técnico.

Por otro lado, el entrenador del Pachuca, Guillermo Almada, ha hecho un gran papel en la Liga MX, incluso ha logrado ser campeón.

Es por eso que está entre los candidatos para reemplazar a Jaime Lozano, si es que así se decide. Los nombres son varios: Guillermo Almada, André Jardine o incluso José Mourinho.

¿Qué dijo Guillermo Almada sobre la Selección Mexicana?

Guillermo Almada fue entrevistado por Fox Sports, en la que habló sobre su futuro y dejó un claro guiño a la Selección Mexicana:

“Yo vivo el presente, soy feliz dentro de una cancha, incluso ya he rechazado ofertas de Europa. Lo único que me quita el sueño es dirigir una Selección, en algún momento me gustaría dirigir a la Selección Mexicana”, comentó Guillermo Almada.

Cómo vemos, la disposición del entrenador del Pachuca por dirigir al Tri está ahí, sin embargo las decisiones la toman los directivos de la FMF, mismos que dicen que Jaime Lozano seguirá.

Otros candidatos para suplir a Jaime Lozano como DT de la Selección Mexicana

La lista para suplir a Jaime Lozano como DT de la Selección Mexicana aumenta día con día, primero se habló de Guillermo Almada, luego de André Jardine, ahora llegó el nombre de José Mourinho.

André Jardine: el entrenador del América, es uno de los que más probabilidades tiene, en el caso que Jaime Lozano sea cesado de su puesto. Es el actual campeón y tiene el apoyo de Televisa.

José Mourinho: el portugués no necesita presentación, es uno de los mejores entrenadores de la última época con experiencia en las mejores ligas y competencias del mundo.