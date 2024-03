Ya casi se acaba este sufrimiento llamado Fecha FIFA, misma que nos quita la poderosa Liga MX. Además ya se encuentra en su etapa final y América quiere llegar a Liguilla como el líder.

Así es, en un abrir y cerrar de ojos, han pasado 12 jornadas de la Liga MX, y a falta de 5, algunos equipos están tranquilos por su posición en la tabla, como el América.

Otros siguen buscando su lugar en el Play-in, y otros buscan no pagar la multa por quedar en último lugar.

De cualquier forma, como ya se conoce, 12 equipos de 17 tienen la oportunidad de ser campeones cuando comiencen las eliminatorias.

¿Quién es el líder en la Liga MX?

El parón de la Fecha FIFA, puede ser beneficioso para algunos equipos de Liga MX y maligno para otros, ya que los que venían en un gran ritmo como América, lo cortó abruptamente las Selecciones.

De cualquier forma, la Liga MX retomará actividades este viernes 29 de marzo, en su jornada 13 habrán varios platillos atractivos como: Puebla vs Tigres o el América vs San Luis, además del Clásico de los viernes, Mazatlán vs Tijuana.

Las Águilas se podrían colocar como líderes en este fin de semana, ya que solo están a 3 puntos del primer lugar, Rayados, mismos que enfrentarán a Chivas el sábado.

Ya se acabó la asquerosa fecha fifa y vuelve la Liga MX pic.twitter.com/2D2Ue0YRCo — 𝙇𝙚𝙮𝙫𝙖𝘾𝙁𝙈 (@Azael__22) March 26, 2024

Tabla de posiciones de la Liga MX

Después de 12 jornadas de Liga MX, esta es la tabla de posiciones: