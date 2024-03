El proceso de Jimmy Lozano al frente de la Selección Mexicana está pasando por un complicado momento, por lo que Marcelo Bielsa puede ser su reemplazo.

El nombre de Marcelo Bielsa se puso en la mesa de la Federación Mexicana de Futbol tras el mal funcionamiento del equipo de Jimmy Lozano en la Nations League contra Estados Unidos.

Pero no es la primera vez que el Loco está en la conversación, pues luego de la eliminación del conjunto mexicano en el Mundial Qatar 2022, el argentino estuvo cerca de dirigir al Tri.

Sin embargo, se acaba de revelar la razón por la que Marcelo Bielsa no tomó las riendas de la Selección Mexicana, y tiene que ver con la relación de Jimmy Lozano con los jugadores.

La increíble razón por la que Marcelo Bielsa no llegó a la Selección Mexicana

Marcelo Bielsa fue ofrecido a la Selección Mexicana tras el mal funcionamiento del equipo nacional con Jimmy Lozano en el banquillo.

Sin embargo, un alto funcionario de la Federación Mexicana de Futbol habría decidido que Marcelo Bielsa no reemplace a Jimmy Lozano como director de la Selección.

De acuerdo a Paco Arredondo de TUDN, la razón por la que no se tomó en cuenta la propuesta del Loco es porque “el jugador quiere y está contento con Jaime Lozano”.

Jaime Lozano visitó a Guillermo Ochoa y el Chucky Lozano en Italia. (Especial / Especial)

¿La Selección Mexicana no tiene dinero para pagarle a Marcelo Bielsa?

En el programa Línea de 4 de TUDN, Paco Arredondo también mencionó otra de las posibles razones por las que Marcelo Bielsa no tomó a la Selección Mexicana.

Y es que el periodista dijo que Memo Lara, representante de Marcelo Bielsa, le confesó que en la Federación Mexicana de Futbol le aseguraron no tener dinero para pagarle a Marcelo Bielsa.

“En el momento cuando yo me acerqué con la Federación, el argumento que me dieron es que no tenían dinero o que cobraba mucho dinero para traerlo”.