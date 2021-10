El gobierno de Baja California no le ha pagado a Aremi Fuentes, ganadora de medalla olímpica, hasta este 6 de octubre de 2021.

Fue a mediados de septiembre cuando Aremi Fuentes acusó que el gobierno de Baja California le dio un cheque sin fondos y hasta el momento no le han pagado.

David González, titular del Instituto del Deporte del gobierno estatal, aseguró que el pago para la medallista olímpica llegaría durante la primera quincena de octubre.

No he tenido respuesta del Gobierno de Baja California, pero soy positiva: Aremi Fuentes

Los 50 mil pesos que el gobierno de Baja California prometió a Aremi Fuentes, no se los ha dado a la ganadora de una medalla olímpica.

La medallista de bronce en Tokio 2020 comentó a Ciro Gómez Leyva, en Fórmula, que aunque no ha recibido el pago, está optimista en pronto tener comunicación con las autoridades.

“No he tenido ninguna respuesta... Sigo siendo positiva” Aremi Fuentes

Aremi Fuentes dijo esperar que en los próximos días se dé solución a lo que el gobierno de Baja California le prometió, que es entregarle 50 mil pesos por ganar medalla de bronce en los Juegos Olímpicos.

“Ellos (autoridades de Baja California) prometieron de entregar la cantidad de 50 mil pesos por mi medalla de bronce que gané en los Juegos Olímpicos” Aremi Fuentes

No obstante, comentó que hasta la fecha no ha tenido el pago y tampoco he tenido comunicación por parte de las autoridades de Baja California.

Gobierno federal da a Aremi Fuentes 540 mil pesos

Aremi Fuentes recibió del Gobierno federal 540 mil pesos, sin embargo, de la administración de Baja California no ha recibido nada.

Destacó que la cantidad entregada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es “como reconocimiento a mi medalla de bronce en Tokio 2020″.

En Palacio Nacional, AMLO y la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, entregaron los premios.

Las cantidades entregadas a los medallistas olímpicos y paralímpicos de Tokio 2020 fue por alrededor de 110 millones 940 mil pesos.

Este dinero se obtuvo por la Lotería Nacional (Lotenal) que sorteó 22 inmuebles decomisados por el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep) y por los que obtuvo 193.5 millones de pesos.