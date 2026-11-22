Getafe vs Atlético de Madrid chocan en la Jornada 13 de LaLiga, y el pronóstico es victoria del equipo visitante. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Getafe vs Atlético de Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de LaLiga
Getafe 1-3 Atlético de Madrid es el pronóstico en el Estadio Coliseum, como parte en la Jornada 13 de LaLiga.
Pronóstico: Getafe 1-3 Atlético de Madrid.
Getafe vs Atlético de Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido Getafe vs Atlético de Madrid, en la Jornada 13 de LaLiga.
Getafe
- Portería: David Soria
- Defensas: Djené Dakonam, Seba Boselli, Carvajal y Johan Mojica
- Mediocampistas: Ramón Terrats, Mangala, Francho Serrano y Andrés García
- Delanteros: Enes Ünal y Martín Satriano
Atlético de Madrid
- Portería: Jan Oblak
- Defensas: Marc Pubill, Robin Le Normand, Dávid Hancko y Alejandro Grimaldo
- Mediocampistas: Pablo Barrios, Marcos Llorente, Álex Baena y Kang-in Lee
- Delanteros: Julián Álvarez y Ademola Lookman
Getafe vs Atlético de Madrid: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 13 de LaLiga
Getafe vs Atlético de Madrid continúan con la actividad sabatina de la Jornada 13 de LaLiga: 22 de noviembre, 14:00 horas, transmisión por SKY Sports.
- Partido: Getafe vs Atlético de Madrid
- Fase: Jornada 13
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Domingo 22 de noviembre de 2026
- Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Coliseum
- Transmisión: SKY Sports