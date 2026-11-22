Getafe vs Atlético de Madrid chocan en la Jornada 13 de LaLiga, y el pronóstico es victoria del equipo visitante. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Getafe vs Atlético de Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de LaLiga

Getafe 1-3 Atlético de Madrid es el pronóstico en el Estadio Coliseum, como parte en la Jornada 13 de LaLiga.

Pronóstico: Getafe 1-3 Atlético de Madrid.

Getafe vs Atlético de Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Getafe vs Atlético de Madrid, en la Jornada 13 de LaLiga.

Getafe

Portería: David Soria

Defensas: Djené Dakonam, Seba Boselli, Carvajal y Johan Mojica

Mediocampistas: Ramón Terrats, Mangala, Francho Serrano y Andrés García

Delanteros: Enes Ünal y Martín Satriano

Atlético de Madrid

Portería: Jan Oblak

Defensas: Marc Pubill, Robin Le Normand, Dávid Hancko y Alejandro Grimaldo

Mediocampistas: Pablo Barrios, Marcos Llorente, Álex Baena y Kang-in Lee

Delanteros: Julián Álvarez y Ademola Lookman

Getafe vs Atlético de Madrid: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 13 de LaLiga

Getafe vs Atlético de Madrid continúan con la actividad sabatina de la Jornada 13 de LaLiga: 22 de noviembre, 14:00 horas, transmisión por SKY Sports.