La salud de Gerardo Martino ha sido un tema de moda en los últimos días y, sobre todo, si ésta le permitirá hacer bien su trabajo como entrenador de la Selección de futbol de México.

Este martes, en conferencia de prensa previo al duelo vs El Salvador, Gerardo Martino explicó cuál es la enfermedad o mal que le aqueja y que no le permite viajar en avión .

El entrenador argentino reveló que ha tenido problemas en el ojo derecho, en el cual sufrió un desprendimiento de retina por la que se ha sometido a dos operaciones.

Agregó que, tras la operación, tiene una burbuja de gas , la cual no le permite viajar en avión (por la presión atmosférica), como ocurrió el pasado fin de semana, cuando no pudo ir a Honduras.

“Tengo un problema en mi ojo derecho, tuve dos desprendimientos de retina. Tiene una parte que consiste en ponerte una burbuja de gas para que la retina regrese a su lugar habitual, mientras esa burbuja no se deshaga, estoy imposibilitado de subir a un avión. Por eso no pude ir a Honduras, los motivos son no poder subir a un avión y por eso no subo a un avión desde los primeros días de enero de este año”

Gerardo Martino. DT Selección de futbol de México