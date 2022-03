Gerardo Martino, técnico de la Selección de Futbol de México, prefirió no hacer comentarios acerca de las palabras de Miguel Herrera, técnico del Club Tigres, quien dijo que si no estaba sano, debería hacerse a un lado del equipo mexicano.

Al mismo tiempo, el Piojo Herrera se dijo listo para tomar las riendas del equipo mexicano, si es que era necesario.

Gerardo Martino necesita sumar por lo menos un punto para clasificar a la Copa Mundial de Futbol de 2022. Hasta perdiendo, evitando una goleada, ganaría el boleto a Qatar.

Gerardo Martino y su estado de salud

Gerardo Martino no viajó a Honduras para el duelo eliminatoria entre la Selección de futbol de México la selección catracha, debido a un problema en el ojo derecho.

El argentino explicó cómo se encuentra de salud: “Tengo dos desprendimientos de retina en el ojo derecho. En febrero me operaron. Tengo una burbuja de gas en la retina para que tome su lugar. En ese estado no puedo subirme al avión. Desde enero no lo hago”.

Para viajar, “dependo de que la burbuja de gas desaparezca, ya van 45 días. Una vez que desaparezca no hay problema”.

El Tata Martino dejó en claro que no hay ningún ultimátum sobre él, ni se siente inseguro en su puesto como seleccionador. “Como lo he dicho muchas veces, hablo de lo que puedo manejar, y manejo lo que pasa en la cancha junto con los jugadores”.

Gerardo Martino (Juan Luis Diaz / Juan Luis Diaz)

Gerardo Martino y el duelo contra El Salvador

Gerardo Martino técnico de la Selección de Futbol de México, afirmó que se tomarán muy en serio el partido ante la Selección de Futbol de El Salvador.

La diferencia radica en que “estar casi clasificados, no significa que estemos clasificados. Así que iremos con lo mejor que tenemos. Los 28 jugadores, a excepción de Héctor Herrera que está suspendido, se encuentran a la orden”.