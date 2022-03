La Selección de futbol de México evitaría a ciertas selecciones en la Copa de Futbol Mundial Qatar 2022; el sorteo será este viernes 1 de abril.

No obstante, de acuerdo con los últimos resultados, el combinado tricolor evitaría a los países que se encontrarán dentro del bombo 2: Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Suiza, Croacia y Uruguay.

Asimismo, tampoco enfrentaría a su acérrimo rival, Estados Unidos ni a Canadá pues ambas selecciones pertenecen a Concacaf.

Cabe recordar, que con la victoria de la Selección de futbol de Portugal, México no será cabeza de serie y ya no tiene posibilidades de estar en el bombo 1.

Y es que ahora, nuestro país tendría que enfrentar a grandes potencias como: Francia, Inglaterra, Bélgica, Argentina o Brasil.

Este 1 de abril será cuando se conozca cómo quedarán los grupos para Qatar, iniciará a las 10:00 horas, tiempo del centro de México.

Selección Mexicana en el duelo ante Estados Unidos (Juan Luis Diaz / Mexsport)

Selección de futbol de México rumbo a Qatar 2022

La Selección de futbol de México aún no tiene un boleto asegurado en Qatar, sin embargo, solo necesita de una victoria contra El Salvador para tener su pase asegurado.

No obstante, las criticas no se han hecho esperar, pues el desempeño en los últimos encuentros no ha dejado nada contentos con desempeño del Tri.

Además, varios han pedido la salida de Gerardo Martino y todo apunta a que Miguel Herrera sería el que tomaría las riendas.

Gerardo Martino (Juan Luis Diaz / Juan Luis Diaz)

Gerardo Martino al mando de la Selección de futbol de México

Gerardo Martino estaría en la cuerda floja tras haber perdido en tres ocasiones consecutivas contra la Selección de futbol de Estados Unidos.

Asimismo, no pudo ganarle en el Estadio Azteca y terminaron empatando el marcador 0-0.

Además, los problemas de salud que enfrenta el técnico harían que no viajara con el combinado a sus próximos encuentros y eso sería un determinante para que salga.