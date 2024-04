El jugador de Rayados Monterrey, Gerardo Arteaga, sigue reventando al arbitraje en redes sociales ya que ha estado apoyando mensajes que fomentan odio y discriminación.

Gerardo Arteaga no parece entender y sigue fomentando odio hacia el árbitro Adonai Escobedo pues a través de sus redes sociales reaccionó a unos mensajes ofensivos hacia él.

En el partido Rayados Monterrey vs Club Chivas, Gerardo Arteaga fue expulsado por el árbitro Adonai Escobedo por haberle dicho “No mames cabrón” y después salió a aclarar en redes sociales que no había sucedido así.

Gerardo Arteaga revienta al árbitro Adonai Escobedo en redes sociales

Gerardo Arteaga, jugador de Rayados Monterrey, reventó al arbitraje de la Liga MX en sus redes sociales apoyando mensajes de odio y discriminación.

A través de su cuenta oficial de X, Gerardo Arteaga le dio Me gusta a varias publicaciones con comentarios ofensivos hacia el arbitraje y hacia Adonai Escobedo.

Sin embargo, Arteaga no podrá tener una sanción ya que según el Artículo 71 del Reglamento de Sanciones dice: “Aquel que no se dirija con respeto, prudencia, honestidad o aquel que no proporcione información clara y veraz a los medios de comunicación y/o redes sociales, multa de 300 a 4000 umas y/o de 1 a 3 partidos de suspensión”.

Aunque en el Código de Ética y en el Reglamento de Sanciones no tienen una sanción ante este tipo de conductas inapropiadas, la Comisión Disciplinaria debería de tomar cartas en el asunto.

REPROBABLE lo que está haciendo Gerardo Arteaga en su cuenta de Twitter: @Arteaga_Gera.



Con los "Likes" o "Me gusta" apoya comentarios ofensivos y/o denigrantes hacia la @LigaBBVAMX, la Comisión de Arbitraje (@Arbitraje_MX) y hacia el árbitro Adonai Escobedo.



❌📝🔍



¿Qué dicen… pic.twitter.com/bHgQqVsWE1 — Juan Guzmán Gasso (@GuzmanGasso) March 31, 2024

¿Qué le dijo Gerardo Arteaga al árbitro Adonai Escobedo?

El jugador de Rayados de Monterrey, Gerardo Arteaga, le reclamó al árbitro Adonai Escobedo en el partido del Club Chivas vs Rayados Monterrey y le terminó sacando la tarjeta roja.

El árbitro Adonai Escobedo expulsó a Gerardo Arteaga por decirle “No mames cabrón” y después el jugador salió a desmentirlo en sus redes sociales.

“Lo de cabrón jamás lo dije, van 2 faltas que me hacen no mames, una jugada antes me pidió disculpas porque dijo que no vió la falta” escribió Gerardo Arteaga.