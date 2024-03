Desde que Chicharito Hernández llegó a Chivas, se ha escuchado más de él por noticias fuera las canchas que por buenas actuaciones.

Ahora, en otro informe no grato para los chivahermanos, Chicharito Hernández no estará disponible para jugar contra Rayados.

Y es que Chivas tiene un partido muy importante este sábado, 30 de marzo, contra el líder de la Liga MX, Rayados de Monterrey.

Un encuentro que puede ser un parteaguas para la temporada del Rebaño y de su entrenador, Fernando Gago. Ya que si pierde se hunde en la tabla y se pondría en duda la continuidad del argentino.

¿Por qué Chicharito Hernández no jugará contra Rayados?

Mientras que Fernando Gago y las Chivas se preocupan por preparar de la mejor manera su partido contra Rayados, parece que la atención de Chicharito Hernández se encuentra en otro lado.

Recordemos que Chicharito Hernández aprovechó la Fecha FIFA para salir de vacaciones, sin embargo cuando tuvo que regresar a entrenar con Chivas, se encontraba lesionado.

En ese momento se habló de un esguince de tobillo, de hecho, por esa razón no fue convocado para un amistoso contra Atlas.

Ahora, se podría pensar que no se ha logrado recuperar de su esguince, pero el motivo para no estar contra Monterrey es diferente. Según Omar Villa, el hijo pródigo no estará por una infección estomacal.

Chicharito e Isaac Brizuela se pierden el partido vs Rayados por infección estomacal. pic.twitter.com/w85VripVZf — VILLA VILLA 🐐 (@OmarVV9) March 29, 2024

Chicharito Hernández se preocupa más por su barba

A Chicharito Hernández parece no preocuparle el mal momento que vive con Chivas, incluso, se podría decir que le interesa más seguir con su discurso tipo Dreyfus.

Historia de Chicharito Hernández (ch14_)

Así lo podemos ver en sus historias de Instagram, en las que Chicharito Hernández comparte imágenes y videos motivadores, fieles al estilo de su gran amigo.

Historia de Chicharito Hernández (ch14_)

Además, para cerrar con broche de oro, en otra ‘story’ tiene una encuesta en la que pregunta a sus aficionados si se deja la barba o no. Con esto, los chivahermanos se preguntan si algún día podrán volver a ver un gol de su gran ídolo.