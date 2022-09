Gennady Golovkin (42-1-1) rompió el silencio en torno a su próxima pelea ante Canelo Álvarez. El púgil kazajo no había respondido a las declaraciones del mexicano, pero lo ha hecho y de forma elegante.

“GGG” negó engancharse con el Canelo Álvarez y aseguró que esas situaciones extra ring no tienen lugar para él previo al combate.

“No veo ningún motivo para entrar en detalles personales al respecto, no vale la pena. Si no puedes hablar de boxeo y comunicarte con tu oponente sin insultar, sin usar obscenidades o hablar basura no vale la pena comunicarse con ese oponente”, declaró Golovkin para la revista The Fight.

“Tenemos un dicho que se puede traducir textualmente. Una abeja no podría explicarle a una mosca que la miel es mejor que la mierda”, agregó Gennady de manera contundente.

¿Qué ha dicho el Canelo Álvarez sobre Gennady Golovkin?

En todas las conferencias previas al combate, Canelo Álvarez ha declaro fuertemente sobre Gennady Golovkin; sin embargo, el mexicano no había recibido respuesta tan contundente.

Canelo Álvarez asegura que el pleito ha tocado tintes personales, por lo que desea noquearlo antes del Round 12. Golovkin ha cuestionado al mexicano sugiriendo que ha usado sustancias prohibidas para mejorar su rendimiento.

“Yo quiero terminar la trilogía antes del asalto 12, para mí se ha vuelto más personal por todo lo que ha hablado”, dijo anteriormente el de Jalisco.

Pelea con mucho valor para Canelo Álvarez

Más allá de toda la polémica que se ha generado, el pleito del próximo 17 de septiembre en la T-Mobile Arena es de suma importancia para Canelo Álvarez.

“Para mí representa mucho porque es una trilogía que quedará en la historia, y en los libros, ya hicimos 24 rounds buenos y estos no serán la excepción”, dijo en conferencia el Canelo Álvarez.

