Galatasaray vs Stuttgart chocan en el partido de la Jornada 4 de la Champions League. Martes 3 de octubre a las 11:45 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.
- Partido: Galatasaray vs Stuttgart
- Fase: Jornada 4
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 3 de noviembre de 2026
- Horario: 11:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio RAMS Park
- Transmisión: Fox One o HBO Max
Galatasaray vs Stuttgart: Fecha del partido de la Jornada 4 de la Champions League
Será el martes 3 de noviembre de 2026 que se disputará el Galatasaray vs Stuttgart de la Jornada 4 de la Champions League.
Galatasaray vs Stuttgart: Hora para ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League
El martes 3 de noviembre de 2026 a las 11:45 horas es el partido de la Jornada 4 de la Champions League: Galatasaray vs Stuttgart.
Galatasaray vs Stuttgart: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League?
El partido Galatasaray vs Stuttgart podrá verse a través de Fox One o HBO Max.
- Partido: Galatasaray vs Stuttgart
- Fase: Jornada 4
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 3 de noviembre de 2026
- Horario: 11:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio RAMS Park
- Transmisión: Fox One o HBO Max