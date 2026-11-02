Galatasaray vs Stuttgart chocan en el partido de la Jornada 4 de la Champions League. Martes 3 de octubre a las 11:45 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.

Partido: Galatasaray vs Stuttgart

Fase: Jornada 4

Torneo: Champions League

Fecha: Martes 3 de noviembre de 2026

Horario: 11:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio RAMS Park

Transmisión: Fox One o HBO Max

Galatasaray vs Stuttgart: Fecha del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Será el martes 3 de noviembre de 2026 que se disputará el Galatasaray vs Stuttgart de la Jornada 4 de la Champions League.

Galatasaray vs Stuttgart: Hora para ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League

El martes 3 de noviembre de 2026 a las 11:45 horas es el partido de la Jornada 4 de la Champions League: Galatasaray vs Stuttgart.

Galatasaray vs Stuttgart: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League?

El partido Galatasaray vs Stuttgart podrá verse a través de Fox One o HBO Max.