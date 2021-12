Floyd Mayweather sugirió dopaje de Canelo: “Puede que no haya estado limpio” declaró el peleador estadounidense.

Mayweather arremetió otra vez contra el pugilista tapatío y puso en duda la transparencia con la que ha ganado todas sus peleas, pues para él podría haber sustancias prohibidas de por medio.

“Se habla siempre de Canelo esto o Canelo lo otro, pero no se habla de esteroides, esteroides y esteroides” , mencionó con el sentido del humor que lo caracteriza.

Además dudó que en el enfrentamiento que sostuvieron, cuando el mexicano cayó por primera vez y la única hasta el momento, haya estado limpio.

“Puede que no haya estado limpio en muchas peleas, no lo sé si estuvo o no limpio cuando peleó conmigo”, aseguró.

Canelo perdió ante Mayweather en 2013 (Mexsport)

Floyd Mayweather vs Canelo Álvarez

Cabe recordar, que la punica derrota que ha tenido Canelo a lo largo de su carrera, fue precisamente frente a Mayweather.

El tapatío aseguró que en ese momento no estaba preparado y no era quien es ahora, pues de haber estado así de consolidado, el estadounidense jamás le hubiera ganado.

No obstante, Mayweather fue contundente y respondió que Canelo es el mismo y que peleó contra él cuando ya no estaba tan joven y aún así le ganó.

“Es el mismo peleador. La gente dice que Canelo en su primera pelea habría sido un gran peleador, pero yo pelee con él en su mejor momento y sigue siendo el mismo. Cuando le gané tenía casi 40 años. Canelo fue como un paseo en el parque, fue una pelea muy fácil”, agregó.

Mayweather Jr. en conferencia de prensa. (OSVALDO AGUILAR / Mexsport)

Floyd Mayweather no reconoce a Canelo como el mejor

A pesar de que Canelo fue reconocido por muchos como el mejor libra por libra del momento tras su contundente victoria ante Caleb Plant por la unificación de los pesos supermedianos, Mayweather se negó a reconocerlo.

“Canelo Álvarez, es un gran peleador, pero Gervonta `Tank´ Davis, Errol Spence Jr., Terence Crawford hay otros grandes peleadores ahí afuera”, dijo durante la convención de Consejo Mundial de Boxeo.

Pero el estadounidense si se rindió ante Julio César Chávez y no dejó pasar la oportunidad de expresar su admiración y respeto hacia la carrera del mexicano.

“Julio César Chávez es una leyenda, me quito el sombrero por él. Pudo vencer a mi tío y es loco que el tipo ante quien Chávez perdió el invicto fue Frankie Randall, quien fue como un hermano mayor para mí”, aseguró.