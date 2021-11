Canelo Álvarez busca ayudar a niña que requiere costosa cirugía en el pulmón; una vez más el pugilista tapatío muestra su calidad humana y pide los datos para ayudarla.

Karla Vanesa Martínez Cruz, de 15 años subió un video a redes sociales y pidió difusión para que llegará hasta Canelo, pues como ya es sabido el boxeador ha ayudado económicamente a muchas personas que padecen diversas enfermedades.

Esta vez no fue la excepción, pues efectivamente, el video llegó hasta ojos del tapatío y pidió que le ayudaran a conseguir los datos telefónicos para poder contactarse con los familiares y ayudar.

Canelo se ha ganado el reconocimiento de todos, no solo por lo hecho arriba del ring, sino que se caracteriza por ayudar a quienes más lo necesitan.

Historia de Karla Vanesa Martínez Cruz, quien pidió la ayuda de Canelo

Karla Vanesa Martínez Cruz es una niña de 15 años que ha luchado por su vida desde 2019 y lleva 26 quimioterapias.

Sin embargo, requiere de una costosa cirugía en el pulmón que le permitirá seguir viviendo, por ello pidió ayuda del pugilista y contó parte de la historia de su enfermedad.

“Quisiera que este video llegara al Canelo Álvarez para pedirle de su ayuda, ya que requiero de una cirugía de pulmón lo más pronto posible porque el tumor que tengo crece 5 centímetros por mes y ahorita ya está demasiado grandes”.

" La cirugía tiene un costo de 300 mil pesos, cantidad que nosotros no podemos juntar en tan poco tiempo, por favor necesito de tu ayuda, quiero vivir, tengo ganas de vivir, cumplir mis sueños y las metas que tengo y a mi corta edad no he podido cumplir, quisiera poder saliendo de esta enfermedad” , se escucha en el video.

Canelo Álvarez y Fher de Maná (Tomada de video)

Canelo Álvarez y sus actos altruistas

Recientemente, Canelo realizó una colecta y entregó 1 millón de pesos a niños con cáncer de la fundación Nariz Roja AC.

La institución agradeció el gesto mediante un mensaje en redes sociales y mostraron que el pugilista ayudó a la causa.

“Gracias @Canelo por una y otra vez que has abierto tu corazón a los campeones que luchan contra el cáncer, eres el #Milagro de muchos niños y mujeres. Eres un Campeón de la vida”, se lee en la publicación de la asociación.