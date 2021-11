México.- Mario Carrillo alza la mano para llevar a la Selección de futbol de México a Catar 2022 si es que Gerardo Martino deja el cargo.

Fue en Futbol Picante, programa de ESPN, donde Mario Carrillo, otrora DT del Club América, se dijo preparado para dirigir no sólo a la Selección de futbol de México, sino a cualquier equipo del mundo.

Y es que según el Capello, como es conocido dicho DT, cuenta con una gran trayectoria en diversos conjuntos, incluida la Selección Mexicana, donde hizo las veces de auxiliar técnico en dos procesos.

Además, Mario Carrillo presumió que tiene 18 campeonatos desde que comenzó a dirigir; aunque, cabe aclara, tal cuenta incluye mayoritariamente sus incursiones como ayudante.

Asimismo, dijo que Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, conoce a la perfección su trabajo, lo que lo pone en la órbita si es que el cuestionado Gerardo Martino es despedido.

“Yon de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, me conoce a la perfección, eran mis directivos en el América. Tengo dos copas del mundo. Estoy preparado para dirigir cualquier equipo del mundo; tengo 18 campeonatos desde que comencé a dirigir”

En la misma intervención, Mario Carrillo dijo estar capacitado para dirigir a la Selección de futbol de México debido a que su faceta de analista de ESPN le permite conocer el balompié de todo el mundo.

Aunado a ello, Mario Carrillo, campeón con Club América en 2005, presumió que ha convivido con los mejores directores técnicos del mundo, como es el caso de Pep Guardiola y Marcelo Bielsa .

“Me fui cuatro años a Europa. Fui a ver a Bielsa, a Guardiola y a los mejores entrenadores del mundo. En el futbol mexicano me fue bastante bien. Podría dirigir desde la Liga de Expansión hasta el que me digas, porque gracias a ESPN transmito las ligas del mundo y me siento preparado para dirigir cualquier equipo”