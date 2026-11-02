Feyenoord vs Inter de Milán chocan en el partido de la Jornada 4 de la Champions League. Martes 3 de octubre a las 14 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.

Partido: Feyenoord vs Inter de Milán

Fase: Jornada 4

Torneo: Champions League

Fecha: Martes 3 de noviembre de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Feijenoord

Transmisión: Fox One o HBO Max

Feyenoord vs Inter de Milán: Fecha del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Será el martes 3 de noviembre de 2026 que se disputará el Feyenoord vs Inter de Milán de la Jornada 4 de la Champions League.

Feyenoord vs Inter de Milán: Hora para ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League

El martes 3 de noviembre de 2026 a las 14 horas es el partido de la Jornada 4 de la Champions League: Feyenoord vs Inter de Milán.

Feyenoord vs Inter de Milán: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 4 de la Champions League?

El partido Feyenoord vs Inter de Milán podrá verse a través de Fox One o HBO Max.