El jugador del Club América, Federico Viñas, asegura que van por los tres puntos sin pensar aún en la Liguilla del Clausura 2022.

Después de la salida de Santiago Solari, nadie imaginaba que el Club América llegaría a la Jornada 17 peleando un lugar en la Liguilla del futbol mexicano.

Sin embargo, las Águilas por ahora sólo piensan en el Clásico de mañana en el Estadio Azteca ante el Cruz Azul.

“Creo que es un partido vital, necesitamos los tres puntos para que, si se dan un par de resultados, poder clasificar directo. Es un partido complicado contra Cruz Azul, muy duro”, declaró Federico Viñas en conferencia de prensa.

Cruz Azul no llega en su mejor momento para el choque ante las Águilas , pero el futbolista uruguayo no se confía y enfatiza que es un clásico.

“Es un Clásico y los clásicos se ganan. Es un partido duro, no importa los resultados que tuvieron ellos, es un partido que juegan 11, es una motivación para ellos jugar con América. Nosotros vamos al partido y tratamos de hacer nuestro juego como el equipo grande que somos”, advirtió el goleador azulcrema.

Fernando Ortiz (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Fernando Ortiz los “baja de su nube”

Después de siete partidos sin derrota, en el Club América es imposible no soñar más allá de la fase regular, pero siempre hay alguien que los regresa a la realidad, ese alguien es el argentino Fernando Ortiz.

“Soñamos cosas lindas. ¿Por qué no llegar a una Final? Pero el ‘Tano’ no nos deja pensar más allá, pensamos en el hoy, tenemos un partido con Cruz Azul. Fernando es muy cercano al grupo, siempre se acerca a distintos compañeros para hablarles y aconsejarles”, señaló Viñas, quien suma únicamente un gol en el certamen.

Club América vs Cruz Azul: Horario y Canales

América recibe mañana al Cruz Azul, en una edición más del Clásico Joven, con la esperanza de clasificar directo a la Liguilla.

Además de vencer a Cruz Azul, las Águilas necesitan que el Club Puebla (vs Mazatlán FC) y Atlas FC (vs Club Tigres) no ganen sus respectivos partidos.

Fecha: Sábado 30 de abril

Horario: 21:00.

Transmisión: TUDN y Canal 5

Sede: Estadio Azteca.