Club Tijuana cayó 3-0 frente a Club Puebla en la Jornada 7 del Apertura 2023 de la Liga MX, lo que desató la furia de los fans contra Miguel Herrera.

Y es que, Miguel Herrera llegó como la esperanza del cuadro fronterizo de Club Tijuana, pero en lo que va del Apertura 2023, solo ha conseguido una victoria.

Asimismo, su equipo se ubica en el lugar 16 de la tabla de cocientes, por lo que la desesperanza y decepción se hicieron presentes en los fans quienes pidieron su salida.

Por otro lado, circuló un comunicado de Xolos falso, en el que ponían al técnico fuera del equipo pero la realidad es que no hay nada oficial.

Por su parte, Miguel Herrera dejó ver su disposición para seguir trabajando pero sabe que la última palabra la tiene la directiva.

Miguel Herrera quiere seguir trabajando en Club Tijuana

Miguel Herrera dio unas palabras después de la derrota de su equipo y cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de dejar su puesto, el estratega aseguró que eso lo debería de responder la directiva y no él.

“Yo seguiré trabajando, la directiva toma una determinación, bueno, así es el futbol. Esa pregunta se la tienes que hacer a Jorge Hank. Luego vi el partido, si hacemos las que tuvimos muy claras cambian las cosas, hoy no tuvimos la puntería para hacer los goles, la tuvimos pero no la metimos, ellos fueron mucho más certeros”, dijo.

Finalmente, aceptó que las oportunidades que tuvieron, no se concretaron y eso definió el rumbo del partido.

“Si nosotros hacemos las que tuvimos, cambian las cosas. No tuvimos la puntería para hacer los goles, porque si tuvimos oportunidades y no la metimos. Ellos fueron un equipo muy certero. Pero si no la metes, no sirve de nada”, agregó.

Club Tijuana y su próximo partido

Club Tijuana afrontará su próximo compromiso contra Deportivo Toluca, con Miguel Herrera al mando.

El encuentro comenzará a las 21:00 horas tiempo del centro de México.

