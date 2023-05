André-Pierre Gignac se dio tiempo para hablar sobre Miguel Herrera y los “viejitos” en plenos festejos por el título del Club Tigres.

Todavía con la euforia de su quinto campeonato con el Club Tigres, André-Pierre Gignac recordó que habló con Miguel Herrera en su momento para aclarar que el festejo que hizo simulando a un viejito con bastón no tenía que ver con él.

“Hablé con Miguel (Herrera) y le dije que no era para él, es en serio y no por que sea lamebotas”, señaló André-Pierre Gignac en entrevista posterior a la final que ganó con el Club Tigres.

Festejo Gignac (JONATHAN DUENAS / JONATHAN DUENAS)

La celebración de André-Pierre Gignac que le habría dedicado a Miguel Herrera

La celebración de viejito a la que se refirió André-Pierre Gignac ocurrió en la Jornada 1 del Clausura 2023, cuando el Club Tigres venció 3-0 al Santos Laguna, misma que fue relacionada con el entrenador Miguel Herrera.

André-Pierre Gignac marcó el segundo gol en ese partido y lo celebró con una postura en la que interpretaba a un viejito con bastón sobre la cancha.

Lo cual se relacionó a lo declarado por Miguel Herrera, quien había comentado que los referentes del Club Tigres estaban en la etapa final de su carrera.

Varios meses después, André-Pierre Gignac aclaró a quién era dedicada esa celebración, alguien muy lejano a Miguel Herrera.

“Fueron al Mundial y entrevistaron a un francés, el francés era de París, equipo contrario a Marsella, y dijo que Gignac es grande jugador, pero ya se acabó, ya tiene que retirarse”, recordó el delantero del Club Tigres.

Gignac aceptó que esa entrevista era parte del trabajo de los medios de comunicación, pero defendió también su postura. “Sé que es puro show para tener rating, es válido, pero también puedo responder”.

De vuelta con la celebración que muchos pensaron que era dedicada a Miguel Herrera, Gignac dijo, “hice la celebración y me salió así, no lo pensé. Cuando anoto un gol entro en una fase diferente y se me salió esto”.

¿Cómo le fue a Gignac en la temporada con el Club Tigres?

El viejito André-Pierre Gignac, de 37 años de edad, anotó siete goles y dio dos asistencias en la fase regular del Clausura 2023. En la Liguilla, en la cual no estuvo Miguel Herrera. Anotó uno más y puso otro pase de gol con el Club Tigres.

Durante los juegos de la final que ganó el Club Tigres al Club Chivas, André-Pierre Gignac fue señalado porque le faltó contundencia frente al arco rival, pero lo cierto es que demostró que no está tan viejito al anotar el penalti que metió en la pelea a los felinos.

